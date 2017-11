Europees avontuur zaalvoetbalclub Halle-Gooik eervol afgelopen

Zaalvoetbalclub Halle-Gooik is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finaleronde van de UEFA FUTSAL CUP, zeg maar de Champions League in het zaalvoetbal. Halle-Gooik moest in Lissabon eerste eindigen in een loodzware poule van vier, maar dat lukte net niet. Gisteren won de ploeg net als zijn tweede match ook zijn derde match, maar dat volstond niet om door te stoten.