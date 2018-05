Femke Hermans uit Steenhuffel heeft gisteren in Augsburg, in Duitsland, de WBO-titel gepakt. Dat is een wereldtitel bij de supermiddengewichten tot 76 kilogram.

Hermans ging winnen in het hol van de leeuw, want haar tegenstandster Nikki Adler vocht voor eigen publiek. Femke won op punten en neemt zo revanche voor de verloren kamp om de WBA-titel begin maart in New York. Toen vocht ze tegen Alicia Napoleon.

Voor Hermans was de kamp van gisteren pas de achtste profkamp, daarvan won ze er zeven.