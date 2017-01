Femke Hermans uit Steenhuffel droomt van Europese doorbraak

De honger van de Steenhuffelse furie Femke Hermans is groot, de inzet hoog. Wie wint, pakt de WBF International Title. “Dit is echt de eerste grote opstap naar de toekomst. De WBF International, je kan dat vergelijken met de Europa League in het voetbal. Als ik mij kan tonen, kan ik echt doorgroeien. Ik ken de tegenstander alleen van filmpjes op YouTube. Ze is kleiner dan ik, maar echt wel een vechter. Er kan echt een mooie kamp komen.” Femke heeft alvast het thuisvoordeel morgen. Net als Steve Eloundou uit Asse, Stephanie Destrycker uit Ternat en Opwijkenaar Artur Torosyan. Alle vier zullen ze aangemoedigd worden door een duizendtal regiogenoten.

Een verslag van het boksgala zie je zondagavond vanaf 19u in RINGtv Sport.