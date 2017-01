Femke Hermans uit Steenhuffel wint World Boxing Federation International Title

Femke Hermans uit Steenhuffel staat aan het begin van een Europese doorbraak. Ze bokst nog maar een jaar professioneel, maar vannacht won ze in Asse al de WBF International titel. Ze was duidelijk een maat sterker dan haar Bulgaarse tegenstandster.

Voor Hermans was de wedstrijd van zaterdagavond een eerste grote test sinds ze een jaar geleden besliste om een profcarrière uit te bouwen. En ze is dus met glans geslaag in die test. De Bulgaarse Borislava Goranova was niet opgewassen tegen de Londerzeelse furie.

Volgens Hermans zelf is de WBF International te vergelijken met de Europa League van het voetbal. Nu ze de titel in handen heeft, kan ze zich internationaal tonen.