Fight Night in Roosdaal: hét boksgala van het jaar

Hoogtepunt voor het Belgische boksen

De 'Fight Night' in Roosdaal is al enkele jaren een absoluut hoogtepunt voor het Belgische boksen. Het is één van de meest spraakmakende boksgala's van Vlaanderen waar amateurs tonnen ervaring kunnen opdoen en de top van het Belgische profboksen aanwezig is. Sinds vorig jaar behoort ook de Steenhuffelse Femke Hermans tot die top. Helaas werd haar kamp tegen de Servische Vukelja afgelast omdat haar tegenstander visumproblemen had.

Bauwens is back in business

Jean-Pièrre 'Junior' Bauwens was voor velen de bekendste naam van de avond. De Gentenaar vecht een belangrijke kamp. Bij winst lanceert Junior zich opnieuw op Europees vlak. Tegenstander is Jean-Pierre Habimana, Rwandese krachtpatser uit Affligem en bijgenaamd The African Warrior.

Propaganda voor het boksen, dat is wat de heren laten zien. Bauwens wint uiteindelijk verdiend op punten met dank aan een fantastisch publiek. Bauwens is door de zege ook weer helemaal 'back in business'. "2017 wordt mijn jaar en ik wil mijn Europese titel terughalen," klinkt het vastberaden.

Bilal Laggoune, rijzende ster

Dé man waarvoor iedereen naar Roosdaal is afgezakt, is de 24-jarige Bilal Laggoune. Laggoune is de rijzende ster van het Belgische boksen. Hij is de nummer 14 van de wereld in de WBC, de grootste en meest prestigieuze boksbond ter wereld én is na 22 profkampen nog steeds ongeslagen. Bij winst tegen zijn Franse tegenstander staat hij op 2 kampen van een duel om de wereldtitel.

Ninovieter Bilal kan rekenen op de steun van het publiek, maar hij ziet af tegen de Fransman. Laggoune weigert te plooien en dwingt Ngumbu tot een slijtageslag. De jury kiest uiteindelijk de kant van Ngumbu die het haalt op punten. Een anti-climax. "Het is mijn eerste dat ik verloren heb nu. We wisten dat het hard ging zijn, we wisten dat het niet makkelijk ging zijn. Ik vind het niet verdiend dat hij gewonnen heeft, maar ja, iedereen zijn mening erover", klinkt het ontgoocheld bij Laggoune.