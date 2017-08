FP Halle-Gooik hervat vol vertrouwen het nieuwe seizoen

Halle-Gooik, de landskampioen in het futsal, is aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen begonnen. Gisteren bliezen spelers en staf een eerste keer verzamelen. Halle-Gooik heeft enkele nieuwe spelers aangetrokken en ook een nieuwe coach, de Spanjaard Fuentes.

Tijdens de eerste trainingsdagen werd vooral gezocht naar de juiste communicatie. Coach Fuentes is immers een Spanjaard, de spelersgroep bestaat overwegend uit Brazilianen en Belgen. Maar de Braziliaanse Texeira praat ook Spaans, Portugees, Frans en Nederlands en is naast aanvoerder dus ook de tolk van dienst.

De verwachtingen zijn alvast hoog gespannen en volgens assistent-trainer Peter Ost staan de spelers ook scherper dan vorig seizoen. De coach Fuentes weet alvast waaraan hij begint. Hij moet met zijn team de supercup, de beker én het kampioenschap winnen. En hij moet ver geraken in de Champions League. “Als ik geen druk voel dan voelt dat vreemd aan. Druk is normaal. Er is druk en stress nodig om goed te werken en om beter te worden”, glimlacht Juan Francisco Fuentes Zamora. Op 11 augustus speelt Halle-Gooik zijn eerste oefenwedstrijd tegen FC Differdange.