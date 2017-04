FP Halle-Gooik start met jeugdploeg voor meisjes

FP Halle-Gooik start in de jeugdafdelingen met een meisjesploeg. Dit is vrij uniek in het zaalvoetbal.

Zondag 14 mei start FP Halle-Gooik met een initiatietraining in sportcomplex De Bres in Halle. Voor de trainingen van de meisjesploegen beschikt de club over drie ervaren trainsters. Het gaat onder meer om Kirsten Cornelis (speelster en jarenlang coach van U16 meisjes SK Leeuw), Silke Van Ginderdeuren (speelster damesploeg KFC Lennik en jeugdcoach) en Lien Paternot (speelster bij SK Leeuw en zaalvoetbalclub De Harde Kern uit Ruisbroek). De bedoeling is om op termijn met de eigen jeugd een volwaardige eerste ploeg uit te bouwen. Wie vragen of interesse heeft kan contact opnemen met ploegverantwoordelijke Wim Walravens.