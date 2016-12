FP Halle-Gooik wint Benecup met 2-5 van Antwerpen

Yassine Achahbar bracht Antwerpen 1-0 voor. Maar Dujacquier werkte zich opnieuw in de kijker met twee doelpunten. Gabriel Gréllo bracht vervolgens de 1-3 op het scorebord. In de tweede helft drong Antwerpen aan, maar Leonardo Carello Aleixo scoorde op een counter de 1-4. Thiago Bissoni maakte even later de 1-5. Zaaf probeerde alsnog de meubelen te redden: 2-5, meteen ook de eindstand. Op vrijdag 6 januari staan beide ploegen terug tegenover elkaar, dan voor de Supercup in sportcomplex De Bres in Halle.