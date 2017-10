FP Halle-Gooik wint met 5-1 van Proost Lierse

Proost Lierse was duidelijk niet opgewassen tegen FP Halle-Gooik. Onder meer Dujacquier (2), Gabriel Gréllo, Leitão en Leo trapten de bal vlot in de netten. Proost Lierse kon slechts 1 keer tegenscoren. In de stand hebben beide clubs nu 6 punten. Lierse staat 3de, FP Halle-Gooik staat 4de op 3 punten van leider FS Gelko Hasselt.

Volgende week treedt de ploeg van coach Mister Fuentes in Finland aan in de Main Round van de Uefa Futsal Cup. (foto & info Wim Walraven)