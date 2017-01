Fran Vanderstukken (Zemst) wil na wereldtitel jiu jitsu ook Europees goud

Fran Vanderstukken uit Zemst is 25 en werd vorige maand in Polen wereldkampioen in het jiu jitsu. Dat word je niet zomaar want jiu jitsu is een complete, veeleisende sport. Volgende week vertrekt ze naar het EK in Lissabon en ook daar wil ze goud veroveren. Een uitgebreide babbel krijg je straks in het nieuws op RINGtv

Fran traint zo'n 14 uur per week. Niet min, zeker als je weet dat Fran ook doctoreert en kinesiste is. “Het is een heel leuke sport, het vraag veel van je lichaam en oneindig veel discipline. Er zijn veel technieken en het is onmogelijk om te zeggen: ik kan alles in jiu jitsu. Je kan altijd blijven leren en dat vind ik uitdagend”, aldus Fran Vanderstukken. Intussen maakt Fran zich op het voor EK in Lissabon. “Het is uiteraard de bedoeling om daar goed te presteren. Vorige keer heb ik net de finale gehaald maar net naast het goud gegrepen. Nu is het dus de ambitie om opnieuw op het podium te staan en liefst op het hoogste schavotje”, besluit Vanderstukken in RINGtv-Sport.