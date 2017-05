Fusie tussen voetbalclubs Pepingen en Halle gaat door

De fusie tussen FC Pepingen en SK Halle gaat gewoon door. De investeerders die Halle-trainer Alan Haydock de voorbije weken rond zich had verzameld, zijn er niet in geslaagd om het stamnummer van Halle over te nemen. De schuldenberg van de club bleek uiteindelijk te groot.

De investeerders hadden tot eergisteren tijd om het nodige budget te verzamelen om het stamnummer 87 van Halle over te kopen. Maar dat is dus niet gelukt. De schuldenberg van de club - enkele honderdduizenden euro's - was uiteindelijk te groot. De nieuwe fusieclub SK Pepingen-Halle speelt volgend seizoen in 2de amateurklasse, nadat Pepingen zich afgelopen weekend via de eindronde verzekerde van promotie. Ze spelen hun thuiswedstrijden in Lamme Guiche in Halle. De B-ploeg - die naar 3de provinciale promoveert - krijgt Pepingen als thuishaven. Clubkleuren worden geel-blauw-zwart. Qua ledenaantal wordt de nieuwe club de tweede grootste in Vlaams-Brabant, na OH Leuven.