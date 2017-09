Fusieploeg Sporting Kampenhout klaar voor topper tegen Pelt

Kampenhout promoveerde twee seizoenen op rij en is nu met - 7 op 12 én een vijfde plek - opnieuw goed bezig. Het gros van die spelersgroep bestaat uit spelers van SK Kampenhout, dat vorig seizoen kampioen speelde in eerste provinciale. William Acke is één van de weinige nieuwkomers. De stabiliteit binnen de kern is de grote kracht van Sporting Kampenhout. Tel daarbij het enthousiasme dat vanuit Kampelaar is overgewaaid en het fusieverhaal is een succes. Ondanks de prima start, blijft het behoud de doelstelling van de club. Toch willen coach en spelers zo lang mogelijk op dit elan blijven doorgaan. Tegen Pelt, één van de titelfavorieten in de reeks, wordt het alvast niet makkelijk. Maar de ambitie is wel om de 3 punten thuis te houden, het zou alvast een mooi verjaardagscadeau zijn voor trainer Jo Claes dit deze week 40 jaar is geworden. Hoe spelers en trainer zich voorbereiden op dit treffen zie je straks in het nieuws op RINGtv.