Futsal Project Halle-Gooik in Main Round naar Finland

Futsalclub Halle-Gooik werd bij de loting voor de Champions League in Nyon onderverdeeld in groep 7 en trekt hiervoor naar Finland.

In de poule zitten Siev FS (Finland) en de winnaar uit groep D en A van de Prelimnary Round die van 22 tot 27 augustus wordt afgewerkt. Uit groep A is dit: Helvécia Futsal London (ENG) - Lynx FC (GIB) - Transylvania FC Dublin (IRL) - Futsal Minerva (SUI, 4) Uit Groep D is dit: SSV Jahn 1889 Regensburg (GER) - IFK Uddevalla (SWE, 2) - FC Encamp (AND) - Tre Fiori (SMR)

De Main Round wordt afgewerkt van 10 tot 15 oktober.