Geen promotie voor FC Pepingen

Ronse won met 2-3 zaterdagavond op het veld van de Pajotten, een terechte uitslag voor Ronse dat bovendien via Delneste een wereldgoal maakte.

De verliezers in de eindronde spelen nog even verder voor een eventuele vijfde stijger die over mag naar de tweede amateurklasse. Er is dus nog een kleine kans dat het alsnog lukt voor Pepingen. Een uitgebreid verslag krijg je zondagavond in RINGtv-Sport