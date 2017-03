Hugo Broos is nog maar net aangekomen of hij wordt aangeklampt door enkele fans. Het is duidelijk: ook in Kampenhout is de 64-jarige Humbekenaar een graag geziene gast. Dat hij net hier is neergestreken, heeft alles te maken met een oefeninterland tegen Guinea die in ons land plaatsvindt. "Dat is vooral gekomen door mijn assistent Sven Vandenbroeck die de mensen van Kampenhout kende en we waren op zoek naar een goed trainingsveld", vertelt Broos.

Niet alleen in Kampenhout is de ontvangst hartelijk. Ook in Kameroen werd Broos als een held onthaald na het behalen van de Afrika Cup. "Ik heb het op een bepaald moment vergeleken met de terugkomst met de nationale ploeg uit Mexico in '86, maar dit was nog een stuk erger. Er is vanalles en nog wat gebeurd. Gekke mensen, gekke toestanden, huwelijksaanzoeken, ontvangen bij de president van het land, noem maar op."

Door het winnen van de Afrika Cup gaf Broos z'n criticasters lik op stuk. Na z'n passage bij Zulte Waregem in 2011 werd hij in België afgeschreven. "Revanche vind ik wat een zwaar woord, maar het is wel een feit denk ik dat ik een aantal mensen aan het denken heb gezet in de zin van waarom hebben wij hem genegeerd. Als je mijn palmares bekijkt dan is dat niet normaal dat men je plots gewoonweg negeert. Na zulke overwinningen ben je dan zelfvoldaan dat je die mensen een neus hebt kunnen zetten."