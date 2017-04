Gezocht: infrastructuur voor Grimbergse hockeyclub

De hockeysport trekt jongeren aan, dat bewijst het succes van hockeyclub Merode in Grimbergen. De vraag naar een paasstage was zo groot, dat de club er uiteindelijk één binnen organiseerde, in de sporthal aan de Verbrande Brug. Buiten ging niet, want de hockeyclub deelt het trainingsveld aan sportcomplex Ter Wilgen met de voetbalclub Grimbergen. Dat is niet beschikbaar tijdens de vakantie. En het veld waar de club de thuismatchen speelt, ligt in Mechelen. Te ver voor jongeren uit Grimbergen en omgeving.

“Er was veel vraag naar de paasstage en dus moesten we een oplossing vinden als bestuur,” vertelt Denis De Wagheneire. Ideaal is het niet, maar de club is al blij dat ze steun krijgt in haar zoektocht naar eigen infrastructuur. “We voelen dat er enorm veel wil is vanuit de provincie, vanuit de gemeente. We kunnen dat alleen maar toejuichen, het ziet er eigenlijk goed uit.”

De hockeyfederatie kijkt alvast met bewondering naar het succes van Merode, dat wil uitgroeien tot een grote familiale club.