De Beerselse dansvereniging Giants gooide dit weekend hoge ogen op het wereldkampioenschap hiphop in Glasgow. De High Street Giants kroonden zich tot besten ter wereld.

Het wereldkampioenschap hiphop vond dit weekend plaats in het Schotse Glasgow. De Beerselse Giants trokken met drie dansgroepen naar de wedstrijd. De jonge meiden van de High Street Giants (U10) mochten het hoogste schavotje beklimmen: zij wonnen goud op het WK. Ook de NRGX-crew (U12) en G-Force (U18) zetten een puike prestatie neer in Glasgow. Zij werden respectievelijk vijfde en zesde in hun categorie.

Foto: Giants Beersel