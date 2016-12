Gilles Thomas (Meise) jumpingtalent van het jaar

2016 is een topjaar voor Gilles Thomas. Het 18-jarige talent uit Meise - momenteel in actie op de Kerstjumping in Mechelen - behaalde afgelopen jaar 25 overwinningen op nationale en internationale tornooien. Uitschieters waren goud op het Belgisch en Europees Kampioenschap. Straks een verslag in ons nieuws.