Gilles Thomas uit Meise plaatst zich in Parijs voor de landenfinale met Ermitage Kalone: “Misschien wel het beste jumpingpaard van de wereld”

Met 26 lentes is Gilles Thomas de jongste Belgische ruiter op de Olympische Spelen. Voor de Meisenaar is het zijn debuut op de Spelen. “De Spelen van Athene in 2004, toen ik 6 was, zijn de eerste Spelen die ik bewust heb gevolgd. Toen heeft mijn nonkel deelgenomen, wel als reserve, maar hij was er wel. De Spelen, dat moet iets uniek zijn…”, vertelde Thomas enkele weken terug.

Gilles Thomas is een rijzende ster, zijn paard een superster. Ermitage Kalone is een hype in de internationale paardenwereld. Vorig jaar maakte de 10-jarige hengst in alle wedstrijden samen welgeteld één fout. Het paard miste zelfs nog geen enkele sprong op 1 meter 60. Geïnteresseerde kopers willen dan ook diep in de geldbeugel tasten, maar werden tot nu allemaal wandelen gestuurd.

Kalone en Thomas sprongen vandaag foutloos in de kwalificaties. Daarmee doet België wat het van een medaillekandidaat verwacht wordt, zich kwalificeren voor de landenfinale. Al zegt dat niets, vertelt Thomas ons voor zijn afreis naar Parijs: “In onze sport is veel mogelijk. Het is een momentopname, maar ik denk niet dat we kansloos zijn.”