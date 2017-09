Gooikse Pijl wordt klassieker voor eliterenners met contract

Daarmee komt de Gooikse Pijl op hetzelfde niveau als de Brabantse Pijl en de Druivenkoers. Met de opwaardering hoopt organisator Danny Schets een sterker deelnemersveld aan te trekken. En dat zou wel eens kunnen lukken, want de Gooikse Pijl is volgend jaar de laatste echte koers voor het wereldkampioenschap in Innsbruck.