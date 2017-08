Goud voor brandweerman Christophe Everaerts uit Sint-Pieters-Leeuw

Brandweerman Christophe Everaerts uit Sint-Pieters-Leeuw heeft goud behaald op de World Police and Fire Games in Amerika, zeg maar de Olympische Spelen voor politie- en brandweerlui. Everaerts won de medaille in het bodybuilding.

Christophe Everaerts werkt als brandweerman van de brandweerzone Vlaams-Brabant West in de kazerne van Halle. Twee jaar geleden werd de 37-jarige bodybuilder al Europees kampioen. Nu toont hij zich dus de beste op de Olympische Spelen van politie- en brandweerlui. In LA kwam hij uit in de categorie tussen 30 en 40 jaar, boven 1 meter 79. Zeven maanden lang at Christophe om de 2 uur rijst, groenten en kip. Het loodzwaar dieet heeft geloond. De brandweerman stond perfect ‘droog’ en pakte de jury in met zijn indrukwekkend spieren.

RINGtv volgde hem een paar weken geleden tijdens de voorbereidingen. Bekijk hieronder opnieuw de reportage.