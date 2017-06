Zaalvoetbal en zeker voor meisjes/dames ligt Tessa Wullaert nauw aan het hart. Momenteel is ze een van de sterren van de Duitse club VfL Wolfsburg. Van daaruit heeft ze in een filmpje op de Facebookpagina van Halle-Gooik haar steun uitgesproken voor het team. In juli geeft Tessa trouwens het beste van zichzelf met de Red Flames op het EK in Nederland. (foto Leo Stolck)