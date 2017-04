GOVOK Gooik-meiden U17 zijn kampioen van Vlaams-Brabant

De meisjes van de U17 van volleybalclub GOVOK Gooik wonnen gisteren de finale van de beker van Vlaams-Brabant. Tegenstander was Haasrode Leuven. GOVOK klopte de Leuvenaren met 3-1.

Vorig weekend klopte GOVOK Haasrode Leuven nipt in de finale voor de titel. Haasrode Leuven was daar niet goed van en wilde dus revanche pakken. Maar het was GOVOK dat de eerste twee sets naar zich toetrok. Haasrode naderde eerst nog tot 2-1, maar dan schakelde GOVOK een versnelling hoger. De meisjes van U17 mogen zich meer dan terecht kampioen van Vlaams-Brabant noemen.

Een verslag zie je straks vanaf 19u in RINGtv Sport.