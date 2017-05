Gratis vat voor Melsbroek, de winnaar in de RINGtv-League

In tweede voetbalprovinciale B, de zogenaamde RINGtv-League kroonde Melsbroek zich twee weken geleden tot kampioen op het veld van Meise. Vanmiddag speelde Melsbroek voor de eerste keer opnieuw thuis en het was meteen ook de eerste wedstrijd in de gloednieuwe thuishaven. En ook RINGtv arriveerde niet met lege handen bij de kampioen van de RINGtv-League….