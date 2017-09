Grimbergen moet de duimen leggen tegen Ninove

Vorig seizoen gebeurde met Grimbergen wat er al lang zat aan te komen. Na jaren van degradatievoetbal zakte de club uit de tweede naar de derde amateurklasse. Het bestuur maakte schoon schip: er kwamen 13 nieuwe spelers en een nieuwe coach, Vito Simone. Na drie speeldagen en een 4 op 9 is het moeilijk om te zeggen of de mayonaise pakt. De wedstrijd van vandaag was een goeie waardemeter. Ninove kwam op bezoek, dat startte aan het seizoen zoals Grimbergen: met 4 op 9.

Het zijn de bezoekers die de score openen. Schamp trapt een vrijschop feilloos in doel. De thuisploeg moet dus meteen achtervolgen. De eerste echte kans is wel meteen raak. Hoekschop Hermans, de bal belandt bij Vincenzo Verhoeven, al of niet over de lijn, maar de scheidsrechter aarzelt niet: het staat 1-1. Dat is meteen ook de ruststand.

We zijn de kleedkamers amper uit of Schamp kan aanleggen van buiten het strafschopgebied, mooie trap en mooie goal, het staat 1-2. En amper 10 minuten later lijkt de match gespeeld. Martens opent geknipt op Van Gucht en via tussenstation Kazi kan de vrijstaande Verhaeghe aanleggen en scoren, 1-3 voor Ninove.

Tien minuten voor het einde profiteert Grimbergen van balverlies bij de bezoekers, Weydisch kanp tot bij Verhoeven, hoog en droog, het staat 2-3. En daar blijft het ook bij.