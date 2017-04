Grimbergen pakt kostbare punten tegen Duffel

In de tweede amateurklasse B van het voetbal moest Grimbergen vanmiddag winnen om nog een laatste sprankel hoop over te houden om geen barrages te moeten spelen voor mogelijke degradatie. Tegenstander in het Prinsenbos was Duffel, de nummer 12.

Na twintig minuten holderdeboldervoetbal zonder doelgevaar steekt Grimbergen de neus aan het venster. Kambala houdt goed zijn tegenstander af, Hofmans redt. Vander Voorde brengt de bal opnieuw voor doel. Kambala tot bij Gabrielli, maar opnieuw staat Hofmans pal.

Niet veel later is Grimbergen daar opnieuw. Gabrielli alleen op doel af, maar hij schiet naast. Kansen missen, het is een pijnpunt van de thuisploeg dat dringend moet opgelost worden. Toch als het zich via barrages, of wie weet rechtstreeks, wil redden in 2de amateurklasse. Aan Kambala zal het niet liggen. De aanvaller is de bedrijvigste man op het veld. Hij zet goed voor en Carrez kan binnentikken.Het staat 1-0, meteen ook de ruststand.

Na de rust hetzelfde spelbeeld. Grimbergen blijft zoeken naar de 2-0. Musasa brengt de bal voor, Carrez schiet over. De karrevracht gemiste kansen wordt stilaan groot. Ondertussen blijft ook Duffel komen. In de toegevoegde tijd krijgt Duffel nog één kans. Espeso plukt de bal uit de lucht. Grimbergen doet een uitstekende zaak. Het loopt drie punten uit op de degradatieplaatsen en krijgt Duffel in het vizier.