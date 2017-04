Grimbergen zakt naar derde amateurklasse

Grimbergen heeft het niet gehaald. De voetbalploeg vocht voor wat ze waard is, maar het mocht niet baten. De club degradeert naar derde amateurklasse.

Was het erop of eronder? Voetbalclub Grimbergen mocht vanmiddag – op de laatste speeldag - niet verliezen van Tienen. Gebeurde dat wel, dan degradeert de club van de tweede naar de derde amateurklasse. Vóór de partij telde Grimbergen twee punten meer dan de voorlaatste Tienen. Een gelijkspel was dus voldoende. Maar dat lukte niet. Het werd 1-3.

Een verslag krijg je vanaf 19u in RINGtv Sport.