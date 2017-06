Grimbergse hockeyclub krijgt eigen terrein

De Grimbergse Hockeyclub bestaat nog maar sinds 2015, maar lijkt nu al een vaste waarde in het verenigingsleven. De club groeit zienderogen en bereikt veel jongeren. Het enige minpunt tot nu toe was het gebrek aan eigen infrastructuur.

Daar komt verandering in, belooft de Grimbergse schepen van Sport. De gemeente heeft een principieel akkoord bereikt om Merode een terrein ter beschikking te stellen. Waar het veld precies komt, is nog niet zeker, maar ten laatste tegen september 2018 moet de club er kunnen trainen en wedstrijden spelen. Er zijn op dit moment twee locaties in de running. Ontdek de locaties via onderstaande video: