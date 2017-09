Grimbergse hockeyclub krijgt plek op terrein Borght

De Merode Hockey Club werd twee jaar geleden opgericht en kent heel wat succes. “Dit jaar spelen 17 teams in de competitie”, zegt Denis De Wagheneire van Merode. “Dankzij de inspanningen van de club en het gemeentebestuur hebben we nu een eigen plek gevonden. Vanaf volgend seizoen zullen we spelen op het tweede terrein van Borght. We hopen dat midden volgend jaar de aanleg van het kunstgrasveld kan starten, zodat we het seizoen 2018-2019 kunnen inzetten op een splinternieuw terrein.”

Foto: Merode Hockey Club