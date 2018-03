Halle-Gooik als leider naar play-offs

Halle-Gooik had nog 1 punt nodig om de overwinning in de reguliere competitie op z’n naam te schrijven en deed dat ook zonder al te veel moeite. In de eerste helft zette de doelman van Houthalen wel een sterke prestatie neer. De Bail kon voor Halle-Gooik het enige doelpunt maken voor de rust. Na de pauze scoorde diezelfde De Bail de 2-0. Halle-Gooik walste dan over Houthalen via doelpunten van Gonzalo en Teixeira. Een paar minuten later stond het 5-0. Leitao maakte er nog 6-0 van, Paulus redde de eer voor Houthalen en vond 1 keer de netten van Halle-Gooik. De Pajotten rijven zo de overwinning binnen in de reguliere competitie. En nu op naar de play-offs.