Halle-Gooik bereidt zich voor op finale Beker van België zaalvoetbal

Zondag speelt Halle-Gooik in Aalst de finale van de Beker van België in het zaalvoetbal. Na de supercup willen de Pajotten hun tweede prijs van het seizoen pakken. Vorig jaar verloor Halle-Gooik de finale met 5-4 van Hasselt. Revanche pakken tegen Proost Lierse is dit jaar het doel.

Vorig jaar klopte Hasselt in de verlengingen met 5-4 Halle-Gooik en won het zo voor de eerste keer in zijn geschiedenis de Beker van België. Dat was een zware dobber voor de Pajotten, zegt assistent-trainer Peter Ost: “We vertrokken toen als favoriet, maar in één wedstrijd kan het fout lopen. Dat is wat vorig jaar gebeurde.”

Dit jaar mag het dus niet opnieuw mis lopen. Halle-Gooik wil voor de derde keer de beker meer naar huis nemen. Winnen is het enige wat telt, zegt coach Juan Francisco Fuentes Zamora: “We moeten de wedstrijd dan ook serieus en geconcentreerd aanpakken.”

Sterke tegenstander

De tegenstander van zondag is Proost Lierse, dat na de reguliere competitie op een vijfde plaats staat. Het team scoorde 93 keer minder dan Halle-Gooik. Toch willen ze bij Halle-Gooik Lierse niet onderschatten, want Lierse heeft een goed defensief blok én een goeie spits. “Voor hen is dit de match van het jaar,” zegt assistent-trainer Ost. “Ze hebben alles ingezet op deze wedstrijd. De voorbije matchen deden ze het wat kalmer aan, omdat ze alles willen inzetten op die beker.”



Halle-Gooik wil niet tegen een vroege achterstand aanlopen om te vermijden dat Lierse achterin de boel toe kan houden om te counteren. Positief is dat de Pajotten kunnen rekenen op Tiago De Bail wiens blessure genezen zal zijn. Misschien geraakt ook topaankoop Fernandao tijdig fit? Dan beschikt Halle-Gooik over een brede kern van acht spelers die evenwaardig zijn.

Zondagavond vanaf 19u30 zie je in RingTV Sport of Halle-Gooik er in geslaagd is om de Beker van België te pakken.