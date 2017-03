Halle-Gooik houdt 3 punten thuis tegen sterk Nooderwijk

Bij de rust stond het 2-0 na goals van Omar Rahou en Valentin Dujacquier. In de tweede helft zorgde een sterk spelend Noorderwijk voor druk. Maar doelman Marco Ma Zaramello 'Xuxa' hield Halle-Gooik recht door een penalty te pakken. Een belangrijk moment, want in plaats van 2-1 werd het even later 3-0 via Thiago Bissoni, meteen ook de eindstand.

Volgende week speelt Halle-Gooik op verplaatsing tegen Malle-Beerse, de ploeg die in De Bres een sterke partij kwam spelen in de heenronde. (foto's Pajot Sport / Wim Walravens)