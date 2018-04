Halle-Gooik tankt vertrouwen

Antwerpen trachtte in het begin van de partij Halle-Gooik onder druk te zetten, maar Xuxa voorkwam de 1-0. Even later de sluwe Leitao met de prima 'steal'. De Portugees bleef kalm en legde de 0-1 in het mandje. Sababti kwam nadien dicht bij de gelijkmaker voor Antwerpen, maar de afwerking was nonchalant. 0-1 is de ruststand. In de tweede helft kwam Zouggaghi alleen te staan en trapte de 1-1 binnen. Antwerpen bleef sterke ui de hoek komen, maar dankzij rots in de branding Xuxa raakte het niet verder. De doelman was het slot op de deur. Wat later besliste Halle-Gooik-coach Fuentes om met vliegende doelman te spelen. Dat loont. Grello vond Leitao en die op zijn beurt de netten: 1-2. Ook Antwerpen kiest daarna ook voor de vliegende doelman. Geen goeie keuze. De bal wordt onderschept en Gonzalo legt van heel ver de 1-3 eindstand vast. Halle-Gooik klopt titelconcurrent Antwerpen en trekt met vertrouwen naar de play-offs én de bekerfinale van volgende week zondag tegen Proost Lierse.