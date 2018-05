Halle-Gooik wint eerste match van finale play-offs

In het zaalvoetbal won FP Halle-Gooik gisteren met 2-4 op het veld van Hasselt. Het ging om de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs tegen Hasselt.

Halle-Gooik neemt dankzij de overwinning in Hasselt een optie op de titel in de hoogste klasse van het futsal. Uitblinker was Fernandao met 2 goals en een assist. Volgende week vrijdag wil Halle-Gooik zich in de Bres in Halle tot kampioen kronen.