In het Futsal is Halle-Gooik met 4-7 dit weekend gaan winnen op het veld van de nummer 3 Antwerpen.

Antwerpen speelt een goeie eerste helft. Na de eerste helft staat het 3-2 voor de thuisploeg. Maar in de tweede helft neemt Halle-Gooik het commando over. Leo scoort de 3-3 en dan is de trein vertrokken. De Pajotten winnen uiteindelijk dus met 4-7. Halle-Gooik blijft leider met 3 punten voorsprong op de nummer 2 Hasselt. Antwerpen is derde en volgt al op 10 punten.