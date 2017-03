Halle-Gooik wint met 5-7 na thriller bij Malle-Beerse

De wedstrijd was een ware thriller. Minder dan twee minuten voor het einde stond het nog 5-5. Thiago Bissoni scoorde dan de bevrijdende 5-6. Leitao (foto 1 & 6) stelde het resultaat ook veilig door er 5-7 van te maken. Het was trouwens zijn vierde doelpunt van de avond. Thiago Bissoni scoorde tweemaal, Rafael Teixeira een keer. Volgende vrijdag ontvangt Halle-Gooik in sportcomplex De Bres in Halle aan Meeuwen. (foto's & info Wim Walravens)