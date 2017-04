Halle-Gooik wint thriller tegen Antwerpen

In het futsal heeft Halle-Gooik heeft gisteren op het nippertje gewonnen van Antwerpen. De tweede wedstrijd van de Pajotten in de play-offs eindigde op 3-4 in Antwerpen.

Halle-Gooik is sinds gisteren een stap dichterbij de derde opeenvolgende titel in het futsal. Het won in de play-offs van Antwerpen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Het winnende doelpunt viel pas een paar seconden voor het eindsignaal. Mouhcine Zerouali was de reddende engel. Eerder scoorden Leo en Dujacquier. Nu maandag moet Halle-Gooik aan de bak tegen Hasselt in de bekerfinale.

Foto's: Wim Walravens