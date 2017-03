Halle krijgt 1-6 pandoering

Halle begint het scherpst aan de wedstrijd. We zijn 5 minuten ver als Samutondo mag aanleggen, zijn schot gaat hoog over. Minuut 20, weer Halle. Schot Buscema, en de kans voor Samutondo, doelman Merckx en Niels De Pauw staan in de weg. En dat is het zowat geweest voor Halle.

Op het halfuur een mooie aanval van de bezoekers en Vanheuge mag afronde, Sint-Niklaas gaat rusten met een 0-1 voorsprong. De reactie van Halle komt er niet, wel integendeel. Na tien minuten in de tweede helft bedient Lo Giudice Van Osselaer en doelman Bourlard is een tweede keer gevloerd. De bezoekers hebben de smaak te pakken en Halle speelt zwak. Geharrewar voor doel na een hoekschop en het is De Pauw die de 0-3 op het bord mag trappen.

Op het halfuur gaat Hallenaar Pête in de fout op Panneel. Strafschop Sint-Niklaas, Sambou kiest de jusite hoek en het staat al 0-4. Even later krijgt Halle terecht een penalty wanneer Amazou foutief wordt gestopt. Doelman Merckx gaat goed plat op de trap van Phiri, Van Ophalvens krijgt nog een goede kans, maar Halle krijgt zijn doelpunt niet

Sint-Niklaasdoelman Merckx pakt niet alleen ballen, hij scoort ze ook zo goed als. Fantastische trap van Merckx naar Verspeeten en die houdt het hoofd koel voor de forfaitcijfers. En Halle moet de kelk tot op de bodem legen en dat ook nog op een veeleer lullige manier. terugspeelbal, Bourlard verkijkt zich compleet. 0-6, de wind zat er voor niets tussen.

Halle snakt naar het einde en het eerreddende doelpunt. Dat komt er even voor afffluiten, met dank aan amza Hamazou. Halle-Sint-Niklaas 1-6, van een bittere pil gesproken.