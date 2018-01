In het veldlopen heeft Jeroen D’hoedt vandaag de korte cross gewonnen in Hannuit. De Hallenaar zet daarmee een flinke stap richting eindzege.

D’hoedt heeft z’n zinnen gezet op de eindzege in de korte cross en dat was er zeker aan te merken vandaag in Hannuit. D’hoedt won de manche voor Hustin en Hamdi. Z’n stadsgenoot Isaac Kimeli werd derde in de lange cross.