Hallenaar Kimeli wint in Dour

Kimeli moest in afwezigheid van Jeroen D’hoedt en Soufiane Bouchikhi niets of niemand vrezen tenzij een valpartij of blessurepech. Het was Hallenaar en maatje bij Olympic Essenbeek Simon Debognies die snel de kop pakte in Dour. Kimeli kwam hem snel vervoegen. Maar Debognies moet na een tijd de kop lossen. Kersten versnelde in de laatste ronde in de kopgroep, maar Kimeli kon gemakkelijk mee. Erop en erover. Kimeli won zonder veel moeite. De Hallenaar heeft op 12 maart in Wachtebeke genoeg aan twee punten om de Cross Cup te winnen.

Een verslag zie je straks vanaf 19u in RINGtv Sport.