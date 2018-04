Hallenaar Steve Claeys realiseert z'n racedroom

Steve rijdt nu races en heeft zelfs zijn eigen raceschool. De passie voor autosport zit in het DNA van Steve Claeys uit Halle. Hij begint al vroeg met racen op een Playstation, na een tijdje koopt hij zich een heuse racesimulator met een speciale stoel, pedalen en een stuur. “Je kan alle technieken die je in autosport nodig hebt gebruiken en het enige dat je niet voelt zijn die G-krachten”, vertelt Steve Claeys. “Het duurt niet lang voor Steve die G-krachten wil voelen op een echt circuit. Hij neemt deel aan Track Days en in 2013 rijdt hij zijn eerste race. Claeys heeft geen eigen racewagen, maar betaalt teams die wedstrijden rijden om één van hun piloten te zijn. Zo neemt hij op 1 april van dit jaar deel aan de Volkswagen Fun Cup op het circuit van Francorchamps met het DDS Racingteam. Steve geniet met volle teugen van zijn hobby, enig nadeel: het is een dure hobby. “Je mag toch rekenen op een budget van 1000 euro per uur, minimum als je aan autosport wil doen. Dat gaat dan naar vier-, vijfduizend euro per uur, als je in een Porsche zit.”

De Hallenaar geraakt aan dat geld via bedrijven. Die sponsoren hem bijvoorbeeld in ruil voor een sticker van het bedrijf op de wagen waarmee hij racet. Steve wil zijn liefde voor autosport delen met anderen. Daarom richt hij zijn eigen raceschool op. Daarin begeleidt hij mensen om ook hun racedroom waar te maken.