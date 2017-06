Hallenaar Steve Claeys rijdt zich steeds vaker in de kijker met zijn BMW-wagen. Hij en zijn teamgenoot Linus Christaens eindigden tweede in hun categorie op de Gentlemen Driver’s Club 2017 op het circuit van Zandvoort in Nederland. Daardoor kwamen ze uiteindelijk op een 14 de plaats terecht in het algemeen klassement.

Na een degelijke kwalificatieronde mocht het duo van het Heli Racing Team in vierde positie starten. Christaens opende de wedstrijd met enkele sterke rondetijden. Maar na de opgave van zijn wagen begaf Claeys zich in de wedstrijd. Die vond niet meteen het ritme. Maar na verloop van tijd kreeg hij meer zelfzekerheid en uiteindelijk eindelijk behaalden ze de tweede plaats in hun categorie en een veertiende plaats in het algemene klassement. “Het is heerlijk om op de limiet te kunnen rijden met een racewagen op een nog echt rijderscircuit die elke fout onmiddellijk afstraft wegens weinig uitloopstroken", aldus Steve Claeys. Voor het duo was dit al het derde podium in evenveel wedstrijden. "Eigenlijk is het enige wat telt onze plaats in de algemene klasse want tegen de rest van het veld dat vooraan strijdt kunnen we niks beginnen. Maar als je dan toch op zo’n positie kan eindigen, kan je niet anders dan tevreden zijn. Indien ik nog bijkomende fondsen vind zal ik ook de volgende wedstrijden dit seizoen op de afspraak zijn maar het financiële plaatje kan je natuurlijk niet zomaar wegdenken in de autosport”, aldus Claeys.