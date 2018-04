De voetballer vormde zich om tot marathonloper met een doel. “Als je onder de 3 uur loopt, bij de echte lopers dwing je een soort van respect af. Het is een soort van magische grens om onder te geraken”, zei Buelinckx in december. En gisteren is hij erin geslaagd. Hij liep de marathon van Rotterdam in een tijd van 2 uur 59 minuten en 39 seconden.