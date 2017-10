Het tij moet dringend keren voor voetbalclub Sterrebeek

5 op 18 zijn cijfers die ze hier vooraf niet hadden ingecalculeerd. Het doet denken aan vorig seizoen toen blauw-wit met 4 op 18 begon en tot de laatste speeldag moest knokken om het behoud te verzekeren. “We hebben 12 tegendoelpunten. Je mag ze gaan analyseren. Ik denk dat 8 doelpunten het gevolg waren van een individuele fout bij Sterrebeek. Dat maakt al direct een grote rekening”, zegt trainer Sven Eeraerts. “Ik denk ook dat we nu een moeilijk programma hadden met 4 uitwedstrijden op 6 wedstrijden. Aan de andere kant zijn we een jonge ploeg die een beetje moet groeien naar elkaar”, vult aanvoerder Tom Christiaens verder aan.

Kwaliteit is er nochtans genoeg. Met Janko Glisic haalde Sterrebeek een eigen jeugdproduct terug van Hoeilaart. Glisic scoorde vorig seizoen 18 keer. En met Vincent Vergauwen haalde het de topschutter van Bierbeek in huis. Hij knalde er 34 tegen de netten. Transfers die ambitie uitstralen en dus moet de motor stilaan beginnen aanslaan. “We moeten inderdaad zo snel mogelijk een reeks overwinningen neerzetten. De thuismatch tegen Diest is de ideale match om het tij te laten keren”, aldus Christiaens. Een uitgebreid wedstrijdverslag krijg je zondag in RINGtv-Sport.