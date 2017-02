Het wel en wee in tweede provinciale B

Ternat is na een 2-1 verlies op het veld van Melsbroek zijn leidersplaats kwijt. Wambeek, dat met 2-0 won van Leeuw, voert opnieuw het klassement aan.

Melsbroek is tweede, Ternat zakt naar plaats drie. Een plaats die het moet delen met BOKA United. Dat won een spektakelderby tegen Groot-Dilbeek (3-2) met dank aan de hattrick van Kums. In de kelder van het klassement moet hekkensluiter Lembeek zich grote zorgen maken. Het verloor kansloos van Kester-Gooik met 2-0 en staat ‘steviger’ alleen laatste. Want de voorlaatste, Leeuwkens Teralfene, won verrassend maar verdiend van Rhode-De Hoek (2-0) onder de nieuwe coach Temmerman. De kloof tussen de twee bedraagt 5 punten.

Tweede provinciale B noemen we met de knipoog de RINGtv-League. 16 van de 18 ploegen zijn van onze regio. Via deze link vind je uitslagen, standen en wedstrijdverslagen.