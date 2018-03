Hockeyclub Merode: "In 4 weken tijd 200.000 euro ingezameld"

De opbrengst van de winwin-lening voor de 'Merode Hockey Club' Grimbergen overtreft alle verwachtingen. In een kleine anderhalve maand tijd wist Merode Hockey Club Grimbergen 200.000 euro in te zamelen voor de aanleg van haar nieuwe kunstgrasveld. Aanvankelijk werd er een lening uitgeschreven voor een bedrag van 150.000 euro, in de hoop 100.000 euro bij elkaar te krijgen. Maar na een maand bleek de eerste doelstelling al bereikt en kon er gedroomd worden van meer. "De lening is een ongelooflijk succes" glundert voorzitter Benoit Maerten "Dit overtreft onze stoutste dromen. Meer dan 60 gezinnen toonden hun vertrouwen in de club en schreven zich in." De win-win-lening is een initiatief van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid en biedt de mogelijkheid om innoverende projecten te realiseren.

"Dit is onwaarschijnlijk" vult woordvoerder Denis De Wagheneire van de club aan. "Op 21 maart 2015 organiseerden we onze eerste opendeurdag. Drie jaar later hebben we 260 leden, een bruikleen van 50 jaar op een veld in de Borgt én maar liefst 200.000 euro ingezameld voor een nieuw kunstgrasveld. We zijn dolgelukkig dat we hockey op de kaart hebben kunnen zetten in de streek en hopen er nog vele jaren mee verder te gaan." Het bestuur van Hockeyclub Merode maakt er geen geheim van om fors te willen groeien. "We mikken op 450 leden. Dat is realistisch want ook via de hockeyfederatie horen we dat de vraag zeer hoog is. We krijgen wekelijks vragen van sportievelingen die graag met de sport zouden willen starten. Ook onze hockeystages, die we zowel tijdens de paas- als de grote vakantie organiseren, lopen vlot vol. Wie zijn of haar kind nog wil inschrijven moet snel zijn."

De club laat er nu ook geen gras over groeien. In oktober 2018 hopen ze het nieuwe veld feestelijk te openen.