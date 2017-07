Houtem (Vilvoorde) klaar voor 74ste Mosselkoers

Het bestuur van Sport voor Allen uit het Vilvoordse gehucht Houtem heft het glas op de bijna 75ste editie van de wielerwedstrijd voor elite- en profrenners. Op dinsdag 11 juli om 14 uur wordt het startschot gegeven van de 74ste Grote Prijs: 18 ronden door Houtem en Peutie, samen goed voor een afstand van 163 kilometer. De wedstrijd is zowat de laatste echte kermiskoers in onze regio.

Op de naam 'kermiskoes' zijn ze trots in Houtem. Albert Absillis, ere-voorzitter Sport voor Allen Houtem: "Op het moment dat er wedstrijden verdwijnen, zijn wij fier dat we mogen zeggen dat we een kermiskoers organiseren. Het is een traditie om die dag af te zakken naar Houtem om koers te zien en mosselen te eten, om ambiance te maken voor en na de koers. Dit moet een volksfeest zijn."

De wedstrijd mag dan al een bescheiden dorpskoers zijn, de Mosselkoers van Houtem heeft de voorbije twee edities spraakmakende winnaars gehad. Vorig jaar kwam Dries De Bondt als eerste over de streep en in 2015 ging Joeri Stallaert aan de haal met de Grote Prijs. Dries De Bondt meldt via Facebook dat hij vandaag aan de start zal staan.

Mosselkoers Houtem (Vilvoorde) 11 juli om 14 uur.