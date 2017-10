Hugo Broos stopt in 2019

In 2019 zal Broos 50 jaar in de voetballerij zitten. Na een spelerscarrière bij Anderlecht en Club Brugge, werd Broos in 1988 trainer. Z'n grootste successen als coach kende hij bij Club Brugge. Hij pakte met blauw-zwart 2 titels en 2 bekers. Later werd hij ook nog met Anderlecht een keer kampioen. Broos werd in België 4 keer verkozen tot 'Trainer van het Jaar'. In totaal trainde hij 11 clubs in binnen- en buitenland. Sinds vorig jaar is hij bondscoach van Kameroen. Dit jaar won hij met de 'Ontembare Leeuwen' de Africa Cup, het Afrikaanse landentoernooi. Het orgelpunt van zijn trainerscarrière.