Hugo Broos wordt ere-burger van Grimbergen

Hugo Broos wordt eind september ere-burger van Grimbergen. Broos groeide op in Humbeek en begon daar met voetballen. Hij schopte het tot bij Anderlecht en Club Brugge en was Rode Duivel. Als coach won Broos dit jaar met Kameroen de Afrika Cup.

Broos is al ere-burger in de gemeente Jabbeke waar hij woont én hij is ere-burger in Molenbeek waar hij lang de kleuren van voetbalclub RWDM verdedigde. Op vrijdag 29 september komt er nog een ere-burgerschap bij. De ‘grijze tovenaar’ krijgt in het gemeentehuis van Grimbergen een oorkonde en zal het gulden boek van Grimbergen tekenen. Zijn al ere-burger van Grimbergen:

cartoonist Paul De Valck (Brasser), organist Kamiel D'hooghe en componist Vic Nees. (Bron: Het Laatste Nieuws)