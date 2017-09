Ilan Van Wilder, een supertalent uit Opwijk

Hij zit ondertussen al in Noorwegen, wielrenner Ilan Van Wilder. De eerstejaars junior neemt dinsdag deel aan het WK tijdrijden en volgende week zaterdag aan het WK op de baan. Ilan woont in Opwijk en is volledig klaar om het te maken in de wielerwereld. Onthoud de naam: Ilan Van Wilder, een supertalent uit onze regio.

"Het was Carlo die me belde en die me zei dat ik mocht meedoen met tijdrijden en op de weg. Ik was sprakeloos, want het is ongelooflijk dat ik dat mag meemaken als eerstejaars: én de tijdrit én op de weg. Dat is echt geweldig."

De 17-jarige Ilan Van Wilder uit Opwijk kan het zelf nog altijd niet goed geloven dat bondscoach Carlo Bomans zo sterk in hem gelooft. "Ik ben begonnen met fietsen op mijn negen jaar bij Noord-West Brabant in Merchtem, maar ik wou nooit competitie doen, dat interesseerde mij niet," vertelt Ilan. Een vriend overtuigde hem om toch wedstrijden te rijden. Ilan maakte meteen indruk als aspirant. In zijn tweede seizoen werd hij al provinciaal kampioen, waarna hij overstapte naar Van Moer Logistics Cycling Team. Daar ontwikkelt Ilan tot de sterke eerstejaars junior die hij nu is en die vaak mee mag met de nationale ploeg.

Dinsdag rijdt de Opwijkenaar het WK tijdrijden. Hij droomt stiekem van een plaats in de top 10. Zaterdag rijdt hij samen met die andere regiogenoot Remco Evenepoel uit Dilbeek het WK op de weg.